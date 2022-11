Doha (SID) - Torwart-Routinier Guillermo Ochoa (37) und der frühere Leverkusener Bundesligaprofi Andres Guardado (36) sind mit dem Auftaktspiel Mexikos gegen Polen am Dienstag in den erlauchten Kreis der WM-Rekordteilnehmer aufgestiegen. Beide bestreiten beim Turnier in Katar ihre fünfte Endrunden-Teilnahme.

Vor WM-Beginn hatten lediglich vier Fußballer an fünf Endrunden teilgenommen: Die Mexikaner Antonio Carbajal und Rafael Marquez, Deutschlands Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sowie der Italiener Gianluigi Buffon. Neben Guardado (Betis Sevilla) und Ochoa (CF America) war am Dienstag in Katar schon Lionel Messi (Argentinien) dem exklusiven "Fünfer-Klub" beitreten. Auch Cristiano Ronaldo (Portugal), der mit Portugal am Donnerstag gegen Ghana (17.00 MEZ/ZDF und MagentaTV) ins Turnier startet, erlebt in Katar seine fünfte WM.