Frankfurt am Main (SID) - Thomas Hitzlsperger hat das Verbot der "One Love"-Kapitänsbinde durch den Weltverband FIFA bei der Fußball-WM scharf kritisiert. "Gianni Infantino denkt, er ist größer als Virgil van Dijk, Manuel Neuer, Harry Kane und andere Topstars des Weltfußballs", schrieb der offen als homosexuell lebende Ex-Nationalspieler bei Twitter: "Er denkt, das Spiel gehört ihm. Er kann sich schwul, arabisch, moslemisch und noch ganz anders fühlen. Es ist so traurig, dass wir an diesem Punkt angekommen sind."