Vielspringer Timo Barthel hat mit seinem neuen Synchronpartner Moritz Wesemann bei der EM in Rom eine weitere Medaille verpasst.

Rom (SID) - Vielspringer Timo Barthel hat mit seinem neuen Synchronpartner Moritz Wesemann bei der EM in Rom eine weitere Medaille verpasst. Der 26-Jährige kam mit seinem Vereinskollegen aus Halle/Saale im Finale vom 3-m-Brett mit 341,61 Punkten auf Platz fünf. Gold ging an die Briten Anthony Harding/Jack Laugher.

Der 20-jährige Wesemann war kurzfristig für den verletzten Lars Rüdiger eingesprungen, mit dem Barthel vor sieben Wochen bei der WM in Budapest Bronze gewonnen hatte. Für Barthel war es der fünfte Wettbewerb in sieben Tagen, Nummer sechs folgt am späten Nachmittag mit dem Einzel vom Turm. Zusammen mit Jan Eikermann war er zu Bronze im Turm-Synchron gesprungen.