Dank einer spektakulären Schlussoffensive hat der FC Liverpool im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft Schritt gehalten und die erste Heimniederlage vermieden. Durch zwei Tore kurz vor dem Abpfiff besiegte die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp den FC Fulham mit Torhüter Bernd Leno mit 4:3 (2:2).

Damit bleiben die Reds Tabellenführer FC Arsenal auf den Fersen, der Rückstand beträgt weiter zwei Punkte. Die Londoner hatten am Samstag ein 2:1 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers vorgelegt. Triple-Gewinner Manchester City trifft am frühen Abend (17.30 Uhr/Sky) auf Tottenham Hotspur.

Leno, nach einem Zusammenprall in der Anfangsphase und minutenlanger Behandlung mit einem Kopfverband und einem blauen Auge, kassierte an der Anfield Road drei Traumtore: Erst zirkelte Trent Alexander-Arnold einen Freistoß an die Unterkante der Latte (20.), dann drosch Weltmeister Alexis Mac Allister den Ball aus 25 Meter ebenfalls unhaltbar in den Winkel (39.), zudem traf Wataru Endo fast exakt genauso (87.). Für den Liverpooler Sieg sorgte aber erst Alexander-Arnold mit einem Flachschuss (88.).

Lenos Vorderleute hatten durch Treffer von Harry Wilson (24.) und Kenny Tete (45.+3/nach Videobeweis) zweimal ausgeglichen. Bobby Decordova-Reid brachte die Gäste per Kopf sogar in Führung (80.), ehe das Spiel doch noch kippte.

Bukayo Saka (6.) und Martin Ödegaard (13.) brachten Arsenal früh auf die Siegerstraße, der ehemalige Bundesliga-Profi Matheus Cunha traf für die Gäste nur noch zum Anschluss (86.). Nationalspieler Kai Havertz musste sich nach zuletzt zwei Treffern in zwei Spielen erstmal wieder mit der Jokerrolle begnügen und wurde in der 77. Minute eingewechselt.