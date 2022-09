Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann erwartet in Katar eine WM der Hochspannung mit vielen Titel-Anwärtern. "Es gibt sechs, sieben, vielleicht sogar acht Nationen, die sich Hoffnungen machen. Es spielen so viele Mannschaften damit, den Titel zu holen", sagte der Profi von Borussia Mönchengladbach am Mittwoch in Frankfurt/Main. "Ich habe schon gehört: Wenn man die WM zehnmal spielen würde, hätte man sechs oder sieben verschiedene Weltmeister."

Dementsprechend erwartet der 30-Jährige ab dem 20. November (bis 18. Dezember) "eine sehr ausgeglichene und spannende WM". Inzwischen könnten auch die kleineren Nationen "die Großen schlagen, das war vor zehn Jahren in diesem Ausmaß noch undenkbar".