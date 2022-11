Das 1:1 zwischen Wales und den USA bei der Fußball-WM in Katar sahen in der Live-Übertragung am Montagabend im ZDF im Schnitt 4,35 Millionen Fans.

Doha (SID) - Das 1:1 zwischen Wales und den USA bei der Fußball-WM in Katar sahen in der Live-Übertragung am Montagabend im ZDF im Schnitt 4,35 Millionen Fans. Der Marktanteil betrug 16,0 Prozent. Es war das WM-Spiel am Montag mit der höchsten Reichweite.

Den 2:0-Erfolg der niederländischen Elftal gegen Afrikameister Senegal sahen 4,23 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen. Der Marktanteil betrug 23,6 Prozent. Das erste WM-Spiel des Montags zwischen England und Iran (6:2) sahen 3,03 Millionen (MA: 28,3 Prozent) im Zweiten.

Parallel wurden alle Spiele auch vom Streamingdienst MagentaTV übertragen. Schon jetzt zeigt sich, dass die Quoten unter denen der WM 2018 in Russland liegen.