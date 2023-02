Sydney (SID) - Die Supermaxi-Yacht Andoo Comanche hat zum vierten Mal die traditionsreiche Hochseeregatta Sydney-Hobart gewonnen, einen erneuten Streckenrekord aber verpasst. Die von Skipper John Winning Jnr. gesteuerte 100-Fuß-Yacht triumphierte in einem spannenden Finish in den frühen Morgenstunden am Mittwoch.

Die Zielzeit betrug 1 Tag, 11 Stunden, 56 Minuten und 48 Sekunden, damit lag das Boot etwa 20 Minuten vor dem konkurrierenden Supermaxi Law Connect - und nur knapp drei Stunden unter seinem eigenen Rekord von 2017. Der letztjährige Sieger Black Jack kam bei der 77. Auflage des Segelklassikers als Dritter ins Ziel.

Die seit 1945 traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnende Regatta zählt zu den schwierigsten Hochseerennen der Welt. Bei der Premiere vor 75 Jahren benötigte die britische Siegeryacht Rani noch mehr als sechs Tage, 1975 wurde erstmals die Drei-Tage-Marke unterboten, 1999 schaffte es schließlich erstmals ein Team in weniger als zwei Tagen.