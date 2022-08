Köln (SID) - Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert lässt sich mit seinem endgültigen Aufgebot für die Heim-EM (1. bis 18. September) Zeit. Nach den Testspielen in Belgien und den Niederlanden reduzierte der Kanadier sein Aufgebot auf 14 Spieler. Nicht mehr im Kader für den Supercup in Hamburg (ab Freitag) stehen der langjährige Kapitän Robin Benzing, Kenneth Ogbe (Oldenburg) und Leon Kratzer (Bonn).

Beim EM-Auftakt am 1. September in Köln gegen Frankreich werden nur noch zwölf Spieler zu Herberts Team gehören. Nick Weiler-Babb von Vizemeister Bayern München, der erst kürzlich die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hatte und aus privaten Gründen bislang in der Vorbereitung fehlte, darf sich beim Supercup beweisen. Dort trifft die deutsche Mannschaft am Freitag auf Tschechien.

Das Aufgebot im Überblick:

Niels Giffey (zuletzt Zalgiris Kaunas/Litauen), 08. Juni 1991, Forward, 2,00 m, 83

Justus Hollatz (CB Breogan/Spanien), 21.04.2001, Point Guard, 1,91 m, 10

Karim Jallow (ratiopharm Ulm), 13.04.1997, Guard/Forward, 1,98 14

David Krämer (Löwen Braunschweig), 14.01.1997, Guard, 1,97 m, 8

Maodo Lo (Alba Berlin), 31.12.1992, Point Guard, 1,91 m, 69

Andreas Obst (Bayern München), 13. Juli 1996, Shooting Guard, 1,91 m, 39

Dennis Schröder (zuletzt Houston Rockets/USA), 15.09.1993, Point Guard, 1,88 m, 53

Christian Sengfelder (Brose Bamberg), 28.02.1995, Power Forward, 2,05 m, 15

Daniel Theis (Indiana Pacers/USA), 04. April 1992, Forward/Center, 2,04 m, 45

Johannes Thiemann (Alba Berlin), 09. Februar 1994, Forward/Center, 2,05 m, 55

Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau/Russland), 30.09.1992, Center, 2,11 m, 79

Franz Wagner (Orlando Magic/USA), 27.08.2001, Guard/Forward, 2,06 m, 1

Nick Weiler-Babb (Bayern München), 12.12.1995, Guard, 1,96 m, 0

Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hamburg Towers), 20.02.1990, Center, 2,08 m, 9