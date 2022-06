Nationalspieler Jonas Wohlfarth-Bottermann (32) wechselt in der Basketball Bundesliga (BBL) von den MHP Riesen Ludwigsburg zu den Hamburg Towers.

Hamburg (SID) - Nationalspieler Jonas Wohlfarth-Bottermann (32) wechselt in der Basketball Bundesliga ( BBL) von den MHP Riesen Ludwigsburg zu den Hamburg Towers. Der 2,08 m große Center, der die Ludwigsburger in den vergangenen drei Jahren als Kapitän auf das Parkett geführt hatte, unterschreibt bei den Towers einen Vertrag bis 2024. Mit 352 BBL-Spielen bringt der gebürtige Bonner viel Erfahrung mit an die Elbe.

"Ich hatte drei wirklich gute Jahre in Ludwigsburg. Als das Angebot aus Hamburg kam, musste ich aber nicht lange überlegen", sagte Wohlfarth-Bottermann: "Ich habe die Towers in den letzten Jahren immer wieder mit einem Auge verfolgt. Ich bin absolut überzeugt von der Entwicklung und freue mich sehr, ab sofort ein Teil davon zu sein."