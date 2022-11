Köln (SID) - Mit Top-Talent Youssoufa Moukoko und Aufsteiger Niclas Füllkrug? Was wird aus Pechvogel Marco Reus? Und zaubert Hansi Flick eine Überraschung aus dem Hut? Gegen 12.00 Uhr gibt der Bundestrainer sein 26-köpfiges Aufgebot für die WM in Katar bekannt. Nach dem Ausfall von Timo Werner dürfen sich vor allem die Angreifer Moukoko und Füllkrug Chancen ausrechnen.

Die deutschen Fußballerinnen fordern zum Abschluss ihres famosen EM-Jahres in Fort Lauderdale/Florida den Weltmeister USA heraus. Das erste von zwei Testspielen der Vize-Europameisterinnen gegen Megan Rapinoe und Co. zur Vorbereitung auf die WM 2023 steigt in der Nacht zu Freitag um 1.00 Uhr. Das zweite Duell findet am Sonntag in New Jersey statt.

Beim Deutschland Cup in Krefeld trifft die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm zum Auftakt um 19.45 Uhr auf Dänemark. Beim Härtetest auf dem Weg zur WM im Mai 2023 in Tampere und Riga treffen die Gastgeber zudem am Samstag auf Österreich und am Sonntag auf die Slowakei. Junge Spieler wie der Frankfurter Dominik Bokk haben die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen.