Köln (SID) - Im Kampf um die erste WM-Medaille seit 69 Jahren wird es für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in Finnland ernst. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm, das eine starke Gruppenphase gespielt hat, trifft im Viertelfinale in Helsinki auf die Auswahl Tschechiens. Los geht es um 15.20 Uhr.

In Paris steht der fünfte Tag der French Open an. In der zweiten Runde des Männer-Einzels sind unter anderem der russische US-Open-Sieger Daniil Medwedew gegen den Serben Laszlo Djere und der griechische Vorjahresfinalist Stefanos Tsitsipas gegen den Tschechen Zdenek Kolar im Einsatz. Bei den Frauen muss die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen gegen Alison Riske aus den USA ran. Spielbeginn in Roland Garros ist um 11.00 Uhr. SID cl us