Köln (SID) - Auf dem 44. Ordentlichen Bundestag in Bonn wählen die Delegierten den neuen Präsidenten des krisengeplagten Deutschen Fußball-Bundes. Zur Wahl stehen Bernd Neuendorf und Peter Peters. Dabei geht es um den Nachfolger von Fritz Keller, der wie seine Vorgänger Reinhard Grindel und Wolfgang Niersbach zurücktreten musste.

Nach ihrem Triumph im Sprint von Kontiolahti will Olympiasiegerin Denise Herrmann in Otepää beim nächsten Biathlon-Weltcup an ihre Leistungen anknüpfen. Los geht es um 14.30 Uhr MEZ, am Samstag folgen die Massenstartrennen.

Mit Karl Geiger als Titelverteidiger und Markus Eisenbichler als Medaillenhoffnung startet die Skiflug-WM am "Monsterbakken" im norwegischen Vikersund. Ab 16.30 Uhr stehen zwei Durchgänge auf dem Programm, die Entscheidung im Kampf um Gold fällt am Samstag in zwei weiteren Durchgängen.