Köln (SID) - Bei der Fußball-WM werden am Freitag zum Vorrundenabschluss in den Gruppen G und H die letzten beiden Achtelfinalisten ermittelt. In der Gruppe G haben hinter Spitzenreiter Brasilien noch die Schweiz, Serbien und Kamerun Chancen. Die Schweiz tritt am Nachmittag gegen Serbien an, Kamerun fordert Rekord-Weltmeister Brasilien heraus. Am Abend wollen Ghana, Südkorea und Uruguay in der Gruppe H dem früheren Europameister Portugal ins Achtelfinale folgen. Südkorea misst sich dabei mit den Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo, während gleichzeitig Ghana und Uruguay aufeinandertreffen.

Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München kämpft am Freitag in der Basketball-EuroLeague um den Anschluss an die Play-off-Plätze. Nach erst drei Erfolgen in den bisherigen zehn Spielen steht das Team von Trainer Andrea Trinchieri im Heimspiel gegen den israelischen Vertreter Maccabi Tel Aviv bereits stark unter Druck.

Die Wintersportler sind am Freitag vielfältig gefordert. Im alpinen Ski-Weltcup stehen die Abfahrt der Männer in Beaver Creek und die der Frauen in Lake Louise auf dem Programm. In Park City finden im Bob-Weltcup die Rennen im Monobob der Frauen und im Zweierbob der Männer statt. Der Langlauf-Weltcup wird in Lillehammer mit den 10-km-Freistilrennen der Männer und Frauen fortgesetzt.