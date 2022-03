Köln (SID) - Mit Top-Torjäger Erling Haaland den Druck auf Bayern München erhöhen: Borussia Dortmund kann den Abstand auf den Serienmeister mit einem Sieg im Nachholspiel beim FSV Mainz 05 auf vier Punkte verkürzen. Anstoß der Partie, die wegen Coronafällen bei den Gastgebern verschoben worden war, ist um 18.30 Uhr. Haaland dürfte nach seiner Verletzungspause in die Startelf zurückkehren.

Die Not ist groß beim FC Chelsea, die Sanktionen gegen den Besitzer Roman Abramowitsch bestimmen den Alltag in London. Den Viertelfinaleinzug in der Champions League hat der Titelverteidiger dennoch fest im Blick. Die Elf von Teammanager Thomas Tuchel geht mit einem 2:0-Vorsprung ins Rückspiel ab 21.00 Uhr beim OSC Lille. Zeitgleich treffen Juventus Turin und FC Villarreal nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel aufeinander.

Nach der olympischen Nullnummer in China will US-Star Mikaela Shiffrin zumindest den Trostpreis gewinnen. Beim Saisonfinale in Meribel und Courchevel in Frankreich greift sie nach dem Sieg im Gesamtweltcup. In der Abfahrt ab 11.30 Uhr kann Shiffrin wertvolle Punkte sammeln. Bei den Männern, die um 10.00 Uhr in der alpinen Königsdisziplin starten, steht der Schweizer Marco Odermatt als Gesamtsieger so gut wie fest.