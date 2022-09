Köln (SID) - Schweres Los für Laura Siegemund beim WTA-Turnier in Portoroz: Nach ihrem Aus in der ersten Runde der US Open trifft die 34-Jährige aus Metzingen zum Auftakt in Slowenien auf die kasachische Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina.

Zum Abschluss des achten Spieltags der 3. Liga reist der SV Meppen zum SC Verl. Mit einem Sieg würden die gastgebenden Ostwestfalen die Abstiegsränge verlassen, während die seit drei Ligaspielen sieglosen Niedersachsen mit einem Dreier in die obere Tabellenhälfte zurückkehren können. Anpfiff ist um 19.00 Uhr.