Köln (SID) - Borussia Dortmund kann sich in der Fußball-Bundesliga zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze setzen. Schon ein Unentschieden bei Abstiegskandidat TSG Hoffenheim würde reichen, um am derzeit punktgleichen FC Bayern vorbeizuziehen. Die Münchner treffen erst am Sonntag im Spitzenspiel auf Union Berlin. Der BVB ist am Samstag um 15.30 Uhr im Einsatz, zeitgleich kommt es zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt zum Aufeinandertreffen der Champions-League-Achtelfinalisten. Schlusslicht Schalke 04 empfängt ab 18.30 Uhr den VfB Stuttgart zum Kellerduell.

Bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica stehen gleich vier Medaillenentscheidungen an. Die deutschen Kombinierer Julian Schmid und Vinzenz Geiger greifen nach Edelmetall, im besten Fall nach Gold, Skispringer Andreas Wellinger peilt auf der Normalschanze ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen an. Das gilt auch für die Skispringerinnen um die frisch gebackene Weltmeisterin Katharina Althaus im Teamwettbewerb ab 12.15 Uhr. Skilangläuferin Katharina Hennig steigt ab 14.00 Uhr im Skiathlon über 15 km in die Titelkämpfe ein. Die Kombination beginnt um 10.00, das Männer-Skispringen um 17.00 Uhr.

Eine Woche nach dem Ende der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich wird die Weltcup-Saison fortgesetzt. Die Männer bestreiten in Palisades Tahoe/Kalifornien einen Riesenslalom, ab 19.00 Uhr MEZ gehen Parallel-Weltmeister Alexander Schmid und die übrigen DSV-Starter auf die Piste. Die deutschen Frauen um Kira Weidle sind ab 11.00 Uhr im schweizerischen Crans Montana bei einer Abfahrt im Einsatz.