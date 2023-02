Planica (SID) - Der Deutsche Skiverband (DSV) hofft nach den guten Auftritten der Biathleten und Alpinen auf eine Fortsetzung der Medaillenjagd bei der Nordischen Ski-WM in Planica. "Das gibt schon einen Schub, und natürlich lässt sich das übertragen. Wir haben gute Chancen", sagte DSV-Präsident Franz Steinle dem SID vor der Eröffnungsfeier am Dienstag (20.23 Uhr).

Sowohl Biathleten als auch Alpine hatten bei ihrem Saisonhöhepunkt Einzel-Gold geholt, in Slowenien gehen nun Skispringer, Kombinierer und Langläufer an den Start. "Natürlich haben wir Hoffnungen. Wir haben eigentlich in allen Disziplinen Chancen, mittlerweile ja auch im Langlauf. Da sind die Erwartungen schon da", sagte Steinle.

Namentlich nannte Steinle den zuletzt in Lake Placid und Rasnov siegreichen Andreas Wellinger und Karl Geiger, aber auch Skisprung-Kollege Markus Eisenbichler sei "immer für eine Überraschung" gut. In der Kombination hätten zudem Julian Schmid und Vinzenz Geiger gute Karten, im Langlauf hatte zuletzt Katharina Hennig mit einem Weltcupsieg für Aufsehen gesorgt.

In Planica stehen ab Donnerstag 24 Entscheidungen in elf Tagen auf dem Programm. Seit 1999 war der DSV nur einmal (2009) ohne WM-Titel geblieben, vor zwei Jahren in Oberstdorf gab es Gold im Skispringen für das Männer-Team und das Mixed. "Wie verstehen uns als Gesamtteam im Deutschen Skiverband. Das ist auch unser großer Vorteil: Wenn eine Disziplin mal nicht ganz vorne ist, springt eine andere in die Bresche", sagte Steinle.