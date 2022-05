Köln (SID) - Ingmar De Vos steht vor seiner dritten Amtszeit als Präsident des Reitsport-Weltverbandes FEI. Der 58-jährige Belgier hat bei der Wahl in Kapstadt am 13. November wie vor vier Jahren keinen Gegenkandidaten bzw. keine Gegenkandidatin. IOC-Mitglied De Vos, seit 2014 an der FEI-Spitze, würde bis 2026 weitermachen.

"Seit meiner Wahl zum FEI-Präsidenten hatte ich das Glück und bin äußerst dankbar dafür, dass mich viele Nationalverbände, Freunde und die Mitarbeiter im FEI-Hauptquartier bei meiner Arbeit unterstützen und unerschütterliches Engagement für die kontinuierliche Entwicklung unseres Sports und unseres Verbandes zeigen", sagte De Vos.

Der 13. FEI-Präsident hatte 2014 bei der Wahl des Nachfolgers der jordanischen Prinzessin Haya bint Al Hussein 98 von 131 möglichen Stimmen erhalten.