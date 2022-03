Die deutschen Freistilringer sind bei den Europameisterschaften in Budapest leer ausgegangen.

Budapest (SID) - Die deutschen Freistilringer sind bei den Europameisterschaften in Budapest leer ausgegangen. Erik Thiele (97 kg) und Niklas Stechele (57 kg) kamen zwar bis ins kleine Finale um Bronze, dort mussten sie aber Niederlagen hinnehmen und wurden am Ende Fünfte. Am Mittwoch starten auch die Damen.