Kim Bui führt das fünfköpfige Frauen-Aufgebot des DTB für die Kunstturn-EM Mitte August im Rahmen der European Championships in München an.

Hamburg (SID) - Nach ihrem Sieg in der zweiten internen Qualifikation in Frankfurt/Main wird Vize-Meisterin Kim Bui das fünfköpfige Frauen-Aufgebot des Deutschen Turner-Bundes (DTB) für die Kunstturn-Europameisterschaften Mitte August im Rahmen der European Championships in München anführen.

Zusammen mit der 33 Jahre alten Stuttgarterin wurden vom zuständigen DTB-Lenkungsstab die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz (ebenfalls Stuttgart), die aktuelle deutsche Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss aus Köln, Schwebebalken-Vizeweltmeisterin Pauline Schäfer-Betz sowie Emma Malewski (beide Chemnitz) nominiert.

Bei den Männern gewann der Hannoveraner Andreas Toba, Vize-Europameister am Reck, das erste interne Ausscheidungsturnen in Kienbaum vor Lukas Dauer (Unterhaching), Olympia-Zweiter am Barren, sowie Nils Dunkel aus Halle.

Toba, Dauser und Dunkel wurden am Sonntag zusammen mit dem viertplatzierten Hannoveraner Glenn Trebing für die EM in München nominiert. Das fünfte und letzte Ticket wird Cheftrainer Valeri Belenki kurzfristig vergeben.