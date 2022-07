Silverstone (SID) - Arthur Leclerc (Prema) hat sich im Kampf um den Titel in der Formel 3 zurückgemeldet. Der jüngere Bruder von Formel-1-Star Charles Leclerc sicherte sich beim Hauptrennen in Silverstone seinen ersten Saisonsieg, nachdem er zuletzt in Spanien zurückgefallen war. Leclerc setzte sich gegen Polesetter Zac O'Sullivan (Carlin) und seinen Teamkollegen Oliver Bearman durch. Charles Leclerc war nach der Zieldurchfahrt einer der ersten Gratulanten.

Isack Hadjar (Hitech), der am Samstag den Sprint gewonnen hatte, musste sich am Sonntag mit Rang fünf begnügen. Ein Deutscher Fahrer war im "Home of British Motor Racing" nicht am Start.

In der Gesamtwertung führt weiterhin Victor Martins vom Team ART, der Franzose hat aber nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Hadjar. Leclerc rückte auf Rang drei vor.

In der Formel 3 geht es nächste Woche in Spielberg/Österreich weiter.