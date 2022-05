Köln (SID) - Olympiasieger Florian Wellbrock hat die Spanish Open im Freiwasserschwimmen für sich entschieden und bei der Generalprobe vor den Saisonhöhepunkten neues Selbstvertrauen getankt. In Banyoles gewann der Magdeburger das 10km-Rennen in 1:48:31 Stunden beim deutschen Vierfachsieg vor Niklas Frach (Gelnhausen), Oliver Klemet (Frankfurt) und seinem Klubkollegen Linus Schwedler.

"Das Rennen war nicht einfach, denn entgegen meiner Erwartung war es sehr wellig. Das hatten wir in Banyoles so noch nicht", sagte Wellbrock. "Mit dem Einstieg in die Freiwassersaison bin ich sehr zufrieden und nun auf die 5 km gespannt." Der Wettbewerb über die halbe Distanz findet am Samstag statt.

Frach sicherte sich bei dem vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) als nationale Qualifikation genutzten Rennen in Spanien den zweiten Startplatz für die Weltmeisterschaften in Budapest (18. Juni bis 3. Juli) und die Europameisterschaften in Rom (11. bis 21. August) neben dem gesetzten Wellbrock.