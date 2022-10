Der Große Preis des traditionsreichen Spring- und Dressur-Derbys in Hamburg-Klein Flottbek ist 2023 nicht mehr Teil der Global Champions Tour.

Hamburg (SID) - Der Große Preis des traditionsreichen Spring- und Dressur-Derbys in Hamburg-Klein Flottbek ist 2023 nicht mehr Teil der Global Champions Tour. Der auslaufende Vertrag mit der lukrativen Serie der Springreiter wird nicht verlängert. Das gaben die Organisatoren am Freitag bekannt. Nach 15 Jahren sei es "an der Zeit, getrennte Wege zu gehen", sagte Derbychef Volker Wulff.

"Wir hatten die Tour sehr gerne zu Gast in Klein Flottbek, aber Hamburg hat sein eigenes Profil, das ist seit über 100 Jahren etabliert", betonte Wulff: "Dieses Profil darf sich durch einen Seriengast nicht ändern oder verwässern."

Das Turnier in Klein Flottbek findet im kommenden Jahr vom 17. bis 21. Mai statt. Hamburg war die einzige deutsche Station im Kalender der lukrativen Global Champions Tour, die seit 2006 privat organisiert wird und vom Weltverband FEI anerkannt ist. Letzter Gewinner im Großen Preis mit einer Siegprämie von 100.000 Euro war der frühere Weltranglistenerste Christian Ahlmann aus Marl.