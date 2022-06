Köln (SID) - Der Deutsche Hockey-Bund ( DHB) bewirbt sich um die Herren-Weltmeisterschaft 2026. "Wir haben ein hohes Interesse an der Ausrichtung", sagte DHB-Präsidentin Carola Meyer. Die WM sei "hinter den Olympischen Spielen das prestigeträchtigste Event im Hockey weltweit."

Weitere verbliebene WM-Bewerber sind England/Wales, Belgien, die Niederlande und Südafrika. Die Entscheidung wird im November vom Hockey-Weltverband (FIH) bekannt gegeben.

Hockey-Weltmeisterschaften werden im Vier-Jahres-Rhythmus ausgetragen. Die kommende Männer-WM findet mit leichter Verspätung im Januar 2023 in Indien statt. Das nächste große Turnier in Deutschland ist die kombinierte Europameisterschaft von Männern und Frauen, die im Sommer 2023 in Mönchengladbach ausgespielt wird.