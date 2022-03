Köln (SID) - Italiens Motorrad-Idol Valentino Rossi gibt sich vor seinem Wettkampfdebüt auf vier Rädern demütig. "Ich habe viel zu lernen. Ich bin für immer und ewig ein Pilot. Ich werde auch mit einem Auto viel Spaß haben", zitierte die Tageszeitung La Repubblica den neunmaligen Weltmeister, der am Ende der vergangenen Saison seine aktive Karriere auf dem Motorrad nach 26 Jahren beendet hatte.

Der 43-jährige Rossi feiert am Sonntag in Imola seine Premiere in der GT World Challenge Europe mit einem Audi R8. Seit Monaten trainiert "Il Dottore", der Anfang März erstmals Vater geworden ist, für die neue Herausforderung. Im Verlauf der Saison wird Rossi auch auf dem Hockenheimring fahren. Höhepunkt sind die 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Sein Ziel sei es aber, "eines Tages die 24 Stunden von Le Mans zu bestreiten", sagte Rossi zuletzt im Interview mit Il Giornale.

In der Motorrad-Königsklasse MotoGP ist Rossi seit dieser Saison mit einem eigenen Rennstall (Mooney VR46 Racing Team) am Start.