Lahti (SID) - Kombinations-Olympiasieger Vinzenz Geiger und sein Teamkollege Johannes Rydzek müssen im ersten Weltcup-Rennen nach den Winterspielen von Peking um eine Podestplatzierung kämpfen. Beim Teamsprint im finnischen Lahti liegt das Oberstdorfer Duo nach dem Springen nur auf Platz sieben und geht mit 1:14 Minuten Rückstand auf die führenden Espen Björnstad/Espen Andersen (Norwegen) in den Skilanglauf über 2x7,5 km ab 15.40 Uhr.

Im einzigen Saisonwettkampf im Teamsprint, der nicht olympisch ist, ist das zweite deutsche Duo mit Terence Weber (Geyer), der wegen einer Corona-Infektion bei Olympia ohne Einsatz geblieben war, und dem Staffel-Olympiazweiten Manuel Faißt (Baiersbronn) mit 26 Sekunden Rückstand Dritter. Zweiter ist Österreich (Lukas Greiderer/Franz-Josef Rehrl) mit zehn Sekunden Rückstand.

Geiger, der in Peking Gold im Wettbewerb von der Normalschanze geholt hatte, kam nicht über 115,0 m hinaus und sprang damit 16 Meter kürzer als Topspringer Andersen. Rydzek, der bei der WM 2017 in Lahti alle vier möglichen Titel gewonnen hatte, zeigte sich mit 120,5 m solide.

Rekord-Weltmeister Eric Frenzel, der in Peking zunächst in der Corona-Quarantäne gesessen und dann in der Staffel einen heftigen Zusammenbruch erlitten hatte, war nicht für den Teamsprint nominiert worden, tritt aber am Sonntag im Einzel an.