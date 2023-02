Planica (SID) - Kombiniererin Nathalie Armbruster hat bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica Silber im Einzel gewonnen. Die 17 Jahre alte Schülerin musste sich am Freitag lediglich der norwegischen Titelverteidigerin Gyda Westvold Hansen geschlagen geben. Bronze ging an Haruka Kasai aus Japan.

Für den Deutschen Skiverband (DSV) war es die zweite Medaille der Titelkämpfe in Slowenien und die erste für eine Kombiniererin überhaupt. Armbruster krönte unter den Augen der frischgebackenen Skisprung-Weltmeisterin Katharina Althaus ihre starke Debütsaison, in der sie in neun Weltcup-Rennen bislang siebenmal auf dem Podest gestanden hatte.

Nach dem Springen hatten alle vier deutschen Starterinnen unter den besten Zehn gelegen. Am Ende lief Maria Gerboth (Schmiedefeld) als zweitbeste Deutsche hinter Armbruster auf den neunten Rang. Die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak (Sohland) und Svenja Würth (Baiersbronn) rundeten das starke DSV-Ergebnis auf den Plätzen elf und 13 ab.

Die ebenfalls erst 20 Jahre alte Westvold Hansen gab sich unterdessen keine Blöße. Die Dominatorin des Winters lief nach neun Siegen aus neun Weltcup-Rennen auch in Planica hochüberlegen auf den ersten Platz und verteidigte ihren Titel erfolgreich. Nach den Titelkämpfen von Oberstdorf 2021 sind die Kombiniererinnen in Slowenien erst zum zweiten Mal dabei.