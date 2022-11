Der Olympia-Zweite Lukas Dauser aus Unterhaching hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Liverpool am Barren die Silbermedaille gewonnen.

Liverpool (SID) - Der Olympia-Zweite Lukas Dauser aus Unterhaching hat bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Liverpool am Barren die Silbermedaille gewonnen. Der Sieg ging an Olympiasieger Zou Jingyuan aus China, Carlos Yulo (Philippinen) kam auf Rang drei.

Bereits am Samstag hatte Europameisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart am Stufenbarren den vierten Platz belegt.