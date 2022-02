Der Finne Kalle Rovanperä hat die Rallye Schweden gewonnen und damit die Führung in der WM-Wertung übernommen.

Umeå (SID) - Der Finne Kalle Rovanperä hat die Rallye Schweden gewonnen und damit die Führung in der WM-Wertung übernommen. Der 21 Jahre alte Toyota-Pilot hatte nach 19 Wertungsprüfungen 22 Sekunden Vorsprung auf den Belgier Thierry Neuville (Hyundai). Rang drei bei der einzigen Winterrallye im Rennkalender ging an den Finnen Esapekka Lappi (Toyota).

"Ich will nicht groß feiern heute, weil es eine sehr schwierige Woche für die Menschen in der Ukraine war", sagte Rovanperä, dessen Vater Harri das Rennen vor 21 Jahren gewonnen hatte.

Rekordweltmeister Sebastien Loeb und sein französischer Landsmann Sebastien Ogier, Champion in acht der letzten neun Saisons, sind in Umea nicht dabei. Beide gehen bei der diesjährigen Rallye-WM nur noch bei ausgewählten Rennen an den Start.