Herning (SID) - Der Zweikampf um das Mannschafts-Gold bei der Dressur-WM in Herning spitzt sich zu. Die neunmalige Weltmeisterin Isabell Werth (Rheinberg) kam mit dem zwölfjährigen Hengst Quantaz auf 77,127 Prozentpunkte und verkürzte damit den Rückstand von Titelverteidiger Deutschland (229,813) auf den führenden Gastgeber Dänemark (230,154) erheblich. Auf den Plätzen drei und vier folgen bereits etwas abgeschlagen die Niederlande (222,329) und Großbritannien (222,236).

Die Entscheidung fällt am Sonntagabend: Um 19.45 Uhr geht als deutscher Schlussreiter der zweimalige deutsche Vizemeister Fredric Wandres (Hagen a.T.W.) mit Duke of Britain auf das Viereck. Letzte Reiterin für Dänemark ist Publikumsliebling Cathrine Dufour mit Vamos Amigos (19.18 Uhr). Die besten drei Reiter pro Team werden gewertet.

Die besten 30 Einzelreiter im Grand Prix, maximal drei pro Nation, qualifizieren sich für den Grand Prix Special, in dem am Montag die ersten Einzelmedaillen vergeben werden. Die 15 Besten im Special starten am Mittwoch in der abschließenden Grand Prix Kür.

