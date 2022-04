Köln (SID) - Freistilspezialist Lukas Märtens hat beim Meeting in Stockholm einen deutschen Rekord erzielt. Der 20 Jahre alte Magdeburger wurde am letzten Tag des Qualifikationszeitraums für WM und EM bei seinem Sieg über 800 m in 7:41,43 Minuten gestoppt. Märtens verbesserte damit die alte Bestmarke von Olympiasieger Florian Wellbrock (7:42,68) um 1,25 Sekunden. Wellbrock wurde in Schweden in 7:43,10 Minuten Zweiter hinter seinem Klubkollegen.