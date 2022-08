Zwei Tage nach ihrem Silberrennen über 800 m Freistil hat Isabel Gose bei der Schwimm-EM in Rom ihre zweite Medaille gewonnen.

Rom (SID) - Zwei Tage nach ihrem Silberrennen über 800 m Freistil hat Isabel Gose bei der Schwimm-EM in Rom ihre zweite Medaille gewonnen. Im Endlauf über 200 m schlug die 20-Jährige aus Magdeburg nach 1:57,09 Minuten als Dritte an. Gold ging an die Niederländerin Marrit Steenbergen vor der Britin Freya Anderson.

Es war das erste deutsche EM-Edelmetall auf dieser Strecke seit zehn Jahren. Medaillenchancen rechnet sich Gose auch noch über 400 m aus - bei der WM vor sieben Wochen in Budapest war sie als Fünfte beste europäische Schwimmerin.