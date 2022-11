Saint-Malo (SID) - Der für Sonntag geplante Start der transatlantischen Segelregatta Route du Rhum wird verschoben. Aufgrund der "Vorhersage von Stürmen, die die 138 Boote große Flotte in den ersten Stunden" getroffen hätten, wird der Start auf Dienstag oder Mittwoch verlegt, heißt es in einer Mitteilung auf der Website der Regatta.

Bei 20 bis 25 Knoten Westwind sei am Sonntag "der Start zwar möglich" gewesen, der 48-Stunden-Wetterbericht zeige aber die schwierigen Bedingungen in absehbarer Zeit. Mit der Entscheidung solle "die Sicherheit der Flotte maximiert und die bestmöglichen Konditionen für den sportlichen Erfolg" bei dem Event gewährleistet werden, heißt es. Viele der 138 Solostarter hatten in den letzten 24 Stunden bereits Sorge über die Situation geäußert.

Das 3542 Seemeilen lange Rennen geht vom französischen Saint-Malo bis nach Guadeloupe. Unter den Startern ist auch der deutsche Segler Boris Herrmann (Hamburg).