Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat bei ihrer Rückkehr in den Weltcup eine Top-Platzierung klar verpasst.

Köln (SID) - Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat bei ihrer Rückkehr in den Weltcup eine Top-Platzierung klar verpasst. Nach einer vierwöchigen Wettkampfpause belegte die 26-Jährige aus Oberwiesenthal im italienischen Toblach über 10 km im freien Stil in 24:50,0 Minuten nur den 25. Platz. Beste deutsche Starterin war Victoria Carl (Zella-Mehlis/24:06,3) als Siebte, den Sieg holte bei der Generalprobe für die WM in Planica Ebba Andersson aus Schweden.

"Ich bin sehr zufrieden, meine Formkurve steigt Richtung WM nochmal ein ganzes Stück an", sagte Carl, zu Platz drei habe "echt nicht viel gefehlt". Carl, die an Hennigs Seite in Peking Teamsprint-Gold gewonnen hatte, lag im Ziel 41,6 Sekunden hinter Andersson. Pia Fink (Bremelau) landete im Klassement als 22. dicht vor Hennig. Dagegen schafften es Katherine Sauerbrey (Steinbach-Hallenberg/32.), Coletta Rydzek (Oberstdorf/33.) und Sofie Krehl (Oberstdorf/37.) nicht unter die besten 30.

Hennig hatte nach ihrem Weltcupsieg Anfang Januar in Val di Fiemme, dem ersten einer deutschen Läuferin seit 2009, eine Pause eingelegt und stattdessen "intensives Training" für die anstehenden Weltmeisterschaften in Slowenien (21. Februar bis 5. März) betrieben. In Toblach hatte sie 1:25,3 Minuten Rückstand zur Siegerin.

Bei den Männern sorgte Friedrich Moch (Isny) bei einem norwegischen Dreifachsieg als Neunter für das beste Ergebnis aus DSV-Sicht. Jonas Dobler (Traunstein) wurde 15., Janosch Brugger (Schluchsee/24.) und Florian Notz (Römerstein/28.) liefen unter die ersten 30. Paal Goldberg gewann vor Simen Hegstad Krüger und Johannes Hösflot Kläbo.