Hamburg (SID) - Deutschlands Handball-Frauen haben bei der Europameisterschaft die Hauptrunde erreicht. Der Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch kam trotz einer 21:23 (10:11)-Niederlage im entscheidenden Vorrundenspiel gegen den WM-Vierten Spanien weiter und beendete die erste Turnierphase mit 2:4 Punkten auf dem dritten Platz der Gruppe D. Beste deutsche Werferin in Podgorica war Kapitänin Alina Grijseels mit sechs Toren.

Doch so startet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ohne Punkt in die zweite Turnierphase in Skopje. Dort geht es am Freitag zunächst gegen die Niederlande (2:2), weitere Hauptrundengegner sind Olympiasieger Frankreich (4:0) am Dienstag und Rumänien (0:4) am Mittwoch. Montenegro (4:0) und Spanien (2:2) komplettieren die deutsche Hauptrundengruppe. Die ersten beiden Teams der Sechsergruppe ziehen ins Halbfinale ein.