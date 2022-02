Köln (SID) - Die deutschen Wasserballer haben das Ticket für die EM-Endrunde im kroatischen Split (27. August bis 10. September) gelöst. Beim Qualifikationsturnier im slowenischen Kranj gewann die Mannschaft des neuen Bundestrainers Petar Porobic am Sonntag ungefährdet mit 16:5 gegen Belgien und sicherte sich mit drei Siegen und einem Remis einen der ersten beiden Plätze in Gruppe A.

Bei der EM 2020 hatte die Vertretung des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) den neunten Rang belegt.

Auch die deutschen Wasserballerinnen sind in Split dabei. Die Frauen hatten das EM-Ticket bereits am Samstag gelöst und schlossen die Qualifikationsgruppe A nach dem 11:4 gegen Rumänien am Sonntag ungeschlagen als Gruppensieger ab.