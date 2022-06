Freistilschwimmerin Isabel Gose hat bei der WM in Budapest ihr drittes Finale erreicht.

Budapest (SID) - Freistilschwimmerin Isabel Gose hat bei der WM in Budapest ihr drittes Finale erreicht. Die 20-Jährige qualifizierte sich über 800 m als Fünfte (8:27,69 Minuten) für den Endlauf am Freitagabend. Bislang stehen bei der Magdeburgerin in der Duna Arena die WM-Plätze fünf (400 m) und acht (200 m) zu Buche.

"Es wurde zum Schluss doch ganz schön hart", sagte die Olympiasechste: "Ich denke, ich habe für morgen Nachmittag eine ganz gute Position."

Der Potsdamer Eric Friese schied dagegen bei seinem ersten und einzigen WM-Einzelstart im Vorlauf über 100 m Schmetterling als 19. (52,34) aus.