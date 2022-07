Europameisterin Ingrid Klimke (Münster) ist mit ihrer Stute Siena just do it unter den insgesamt 15 Reitern nur in Block 3 eingestuft.

Köln (SID) - Kleine Überraschung auf der sogenannten Longlist der deutschen Vielseitigkeitsreiter für die WM im September im italienischen Pratoni del Vivaro: Europameisterin Ingrid Klimke ( Münster) ist mit ihrer Stute Siena just do it unter den insgesamt 15 Reitern nur in Block 3 eingestuft. Mit der zehnjährigen Siena hatte sie beim CHIO in Aachen zwei Vorbeiläufer im Gelände.

Insgesamt machte die Stute nicht den sichersten Eindruck - was in diesem Alter für ein Vielseitigkeitspferd nicht ungewöhnlich ist. "Siena kann unglaublich viel springen", sagte Klimke der FAZ. Auf dem Dressur-Viereck müsse sie allerdings noch lernen, sich zu entspannen. Klimkes langjähriges Spitzenpferd Hale Bob hatte im Mai bei einem WM-Testevent eine Sehnenverletzung erlitten und wurde aus dem Sport zurückgezogen.

Angeführt wird die Longlist in Block 1 von Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski (Warendorf) mit ihrem Goldpferd Amade de B'Neville, dem dreimaligen Olympiasieger Michael Jung (Horb) mit dem von Krajewski ausgebildeten Chipmunk und Aachen-Gewinnerin Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz.

Zu Block 2 gehören Sophie Leube ( Hamm) mit Jadore Moi, Dirk Schrade (Heidmühle) mit Casino und Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit Carjatan S. In Block 3 sind neben Klimke noch Nikolai Aldinger (Salzhausen) mit Timmo, Alina Dibowski (Döhle) mit Barbados, Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch und Anna Siemer (Salzhausen) mit Butts Avondale gelistet.

Den Block 4 bilden Arne Bergendahl ( Hamm) mit Luthien, Andreas Dibowski (Döhle) mit Brennus, Heike Jahncke (Ganderkesee) mit Mighty Spring und Andreas Ostholt (Warendorf) mit Höhenflug. Nach dem letzten großen Test Mitte August in Haras de Pin/Frankreich gibt Bundestrainer Peter Thomsen die Shortlist für die WM bekannt.

Titelverteidigerin in Pratoni del Vivaro ist die Britin Rosalind Canter, hinter deren Start nach dem tragischen Tod ihres Spitzenpferdes Allstar B am Samstag in Aachen allerdings ein großes Fragezeichen steht.