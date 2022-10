Toronto (SID) - US-Topschwimmerin Katie Ledecky hat den Kurzbahn-Weltrekord von Sarah Wellbrock über 1500 m Freistil pulverisiert. Beim Weltcup in Toronto blieb die siebenmalige Olympiasiegerin in ihrem ersten Rennen überhaupt über diese Distanz auf der 25-m-Bahn in 15:08,24 Sekunden fast zehn Sekunden unter Wellbrocks Marke von der DM 2019 in Berlin (15:18,01).

Es war der zweite Fabelweltrekord über eine lange Freistil-Distanz binnen weniger Tage. Erst am Donnerstag hatte Staffel-Olympiasiegerin Li Bingjie bei den chinesischen Kurzbahn-Meisterschaften in 3:51,30 Minuten die 400-m-Bestmarke der Australierin Ariarne Titmus um sagenhafte 2,62 Sekunden unterboten.