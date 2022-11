Schiedsrichter Danny Makkelie (Niederlande) wird das zweite deutsche Gruppenspiel bei der WM in Katar gegen Angstgegner Spanien am Sonntag leiten.

Doha (SID) - Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden wird das zweite Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Angstgegner Spanien am Sonntag (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) leiten. Dies teilte der Weltverband FIFA am Freitag mit.

Für den 39 Jahre alten Polizisten es der erste Einsatz bei diesem Turnier. Seine drei weiblichen Kolleginnen müssen indes weiter auf ihren ersten Einsatz warten.

Das Duell der beiden deutschen Gruppengegner Japan und Costa Rica wird geleitet von dem Engländer Michael Oliver. Für die Partie zwischen Belgien und Marokko wurde Cesar Ramos aus Mexiko angesetzt. Im dritten Spiel des Tages zwischen Kroatien und Kanada trifft Andres Matias Matonte Cabrera (Uruguay) als Referee die Entscheidungen.