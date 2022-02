Skispringerin Katharina Althaus steht auch nach ihrer Abreise von den Winterspielen in Peking auf Kriegsfuß mit Kontrolleuren.

Peking (SID) - Skispringerin Katharina Althaus steht auch nach ihrer Abreise von den Winterspielen in Peking auf Kriegsfuß mit Kontrolleuren. Die Olympiazweite, die im Mixed-Wettbewerb wegen eines zu großen Anzugs disqualifiziert worden war, blieb auf ihrer Rückreise während der Zwischenlandung beim Sicherheitscheck hängen.

Dadurch verpasste die 25-Jährige nicht nur ihren Anschlussflug, das Sicherheitspersonal interessierte sich zudem besonders für Althaus' Silbermedaille. Auf einem Foto, das die Allgäuerin über die Sozialen Medien verbreitete, erschien das weiße "Beijing 2022"-Kästchen, in dem die Plakette verstaut war, leicht ramponiert und ausgiebig mit blauer Farbe verschmiert.

"Irgendwie läuft es bei mir gerade nicht so super mit den Kontrolleuren", schrieb Althaus, die sich aber über ein Happyend freuen durfte: Nach 30 Stunden Rückreise kam sie heil und mit Medaille zurück in der Heimat an.