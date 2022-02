Ski-Star Mikaela Shiffrin greift bei den Olympischen Winterspielen in Peking womöglich in allen sechs Wettbewerben nach einer Medaille.

Peking (SID) - Ski-Star Mikaela Shiffrin greift bei den Olympischen Winterspielen in Peking womöglich in allen sechs Wettbewerben nach einer Medaille. Neben Riesenslalom, Slalom und Super-G, wo sie zu den Favoritinnen zählt, sei auch die Abfahrt eine Option, sagte die US-Amerikanerin (26). Und sogar ein Start im Team Event sei "eine Möglichkeit", ergänzte sie.

"Das größte Fragezeichen steht hinter der Abfahrt", meinte Shiffrin bezüglich der fünf Einzelrennen, von denen der Riesenslalom am Montag (10.15/13.45 Uhr OZ, 3.15/6.45 Uhr MEZ) den Auftakt macht. Sie wolle teamintern "niemandem, der schneller ist, den Platz wegnehmen". Ansonsten spräche nichts dagegen, sofern es keine Verschiebungen gebe. Ein Start mit dem Team sei "kein Muss", schränkte sie außerdem ein, "auch die anderen sollen ihren olympischen Moment haben".

Dass sie gleich mehrere Goldmedaillen abräumen könnte, erwartet Shiffrin nicht unbedingt. "Es ist unmöglich, zwei perfekte Wochen zu haben. Auch diese Spiele werden Enttäuschungen bereithalten", sagte die zweimalige Olympiasiegerin. Grundsätzlich habe sie ein "ziemlich gutes Gefühl", doch sie spüre auch Druck. Es sei schwierig damit umzugehen, potenziell "ein ganzes Land im Stich zu lassen".

Wie viele andere Athleten fürchtet Shiffrin den Einfluss des Windes am Olympia-Berg in Yanqing. ", wenn du alles richtig machst: Eine Böe - und das war's!" Dass bei diesen Spielen vieles vom Glück abhängen werde, sei "ein bisschen schade". Ihr Motto laute daher: "Kümmere dich um das, was du beeinflussen kannst."