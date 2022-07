Toursieger Jonas Vingegaard absolviert am Mittwoch in seiner dänischen Heimat einen wahren Gratulationsmarathon mit mehreren Zehntausend Fans.

Köln (SID) - Großer Bahnhof für Jonas Vingegaard: Der Toursieger absolviert am Mittwoch in seiner dänischen Heimat einen wahren Gratulationsmarathon, mehrere Zehntausend Fans werden dabei erwartet. Nach der Landung um 12 Uhr mittags im Privatflieger auf dem Flughafen in Kastrup soll der 25-Jährige im offenen Wagen nach Kopenhagen gefahren werden.

Dort wird Vingegaard zum Festakt im Rathaus erwartet, wo ihm der Tradition gemäß Pfannkuchen serviert werden. Gegen 13.45 Uhr soll der neue Radsportheld auf den Balkon treten und sich den Fans präsentieren. Der zweite Teil der Feier steigt danach im weltbekannten Vergnügungs- und Erholungspark Tivoli (ab 14.30 Uhr).

Dort wurde 1996 auch ein gewisser Bjarne Riis nach seinem Toursieg empfangen. Jahre später gestand der "Adler von Herning", dass er beim ersten Triumph eines Dänen bei der Großen Schleife gedopt war.

Wie damals Riis liegen die radsportverrückten Dänen nun Vingegaard zu Füßen. Michael Rasmussen, ebenfalls geständiger Doper und inzwischen als Experte unterwegs, sprach von einer "Jahrhundertleistung", die sogar einen möglichen WM-Triumph der dänischen Fußballer in den Schatten stellen würde.