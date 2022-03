Dun-le-Palestel (SID) - Der Däne Mads Pedersen vom Team Trek-Segafredo hat die dritte Etappe der Radfernfahrt Paris-Nizza gewonnen. Auf dem Teilstück über 190,8 km von Vierzon nach Dun-le-Palestel setzte sich der Straßenweltmeister von 2019 im Massensprint vor dem Franzosen Bryan Coquard (Cofidis) und dem Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma) durch.

Der Franzose Christophe Laporte (Jumbo-Visma) stürzte kurz vor dem Ziel und kam 1:31 Minuten hinter dem Hauptfeld ins Ziel. Seine Gesamtführung verteidigte er aber aufgrund der entsprechenden Regelung dennoch erfolgreich. Als bester Deutscher landete Titelverteidiger Maximilian Schachmann, der in der Gesamtwertung bereits einen deutlichen Rückstand hat, auf Rang 48.

Paris-Nizza wird am Mittwoch mit einem Einzelzeitfahren auf der vierten Etappe von Domerat nach Montlucon (13,4 km) fortgesetzt, dann wird es auch für die Favoriten auf den Gesamtsieg wieder ernst. Das Rennen endet am Sonntag an der Cote d'Azur.