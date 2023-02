Berlin (SID) - Der dreimalige Straßenrad-Weltmeister Peter Sagan hat sein Karriereende angekündigt. Der Slowake will nach dem Ende der laufenden Saison keine Rennen mehr auf WorldTour-Level bestreiten, sich im Anschluss aber noch auf einen Mountainbike-Start bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vorbereiten. Das verkündete Sagan am Abend seines 33. Geburtstags auf einer Pressekonferenz am Rande der Vuelta a San Juan in Argentinien.

"Es war nie mein Traum, bis 40 oder 50 Rennen zu fahren oder Profi zu sein. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit", sagte Sagan: "Wenn ich meine Karriere in Paris bei den Olympischen Spielen beenden kann, wäre das etwas Schönes für mich."

Sagan hatte vor seinem Wechsel auf die Straße im Juniorenbereich große Erfolge im Gelände gefeiert. Auf der Straße zählte er über Jahre zu den prägendsten und schillerndsten Fahrern. Der sprintstarke Sagan feierte insgesamt 121 Profisiege, darunter bei drei Weltmeisterschaften, den Klassikern Paris-Roubaix und der Flandern-Rundfahrt sowie zwölf Etappen der Tour de France. Bei der Frankreich-Rundfahrt trug er sieben Mal das Grüne Trikot nach Paris - Rekord.

"Es ist wichtig für mich, Zeit mit meinem Sohn Marlon zu verbringen und das Leben aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen, nicht nur als Radfahrer", sagte Sagan, der fünf Jahre für das deutsche Team Bora-hansgrohe fuhr. Derzeit steht er bei der französischen Equipe TotalEnergies unter Vertrag.