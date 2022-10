Köln (SID) - Der deutsche Radsprofi Simon Geschke hat seinen Vertrag beim französischen Team Cofidis bis 2024 verlängert. Das gab der Rennstall am Dienstag bekannt. "Für mich ist es in mehrfacher Hinsicht die richtige Option, zumal ich mich in diesem Team sehr wohl fühle", begründete der 36 Jahre alte Routinier seine Entscheidung.

Geschke, der bei der diesjährigen Tour de France neun Tage lang das gepunktete Trikot des Bergwertungs-Führenden getragen hatte, war 2020 zu Cofidis gewechselt. Der bislang größte Erfolg des Berliners war ein Etappensieg bei der Tour im Jahr 2015.