Frankfurt am Main (SID) - Die jüngste Negativserie von drei Pflichtspielniederlagen beunruhigt Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim auch trotz zahlreicher Ausfälle keineswegs. "Es ist klar, dass wir das in der Tabelle spüren", sagte der 39-Jährige vor dem Punktspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky), erklärte jedoch: "Das ist Teil des Reifeprozesses, aber auch Teil der Bundesliga, die extrem eng ist."

Im Duell mit den heimstarken Mainzern, die seit sechs Spielen im eigenen Stadion ungeschlagen sind, muss Hoeneß auf zahlreiche Spieler verzichten. Neben den verletzten Robert Skov, Ermin Bicakcic, Marco John, Pavel Kaderabek, Kevin Akpoguma und Chris Richards wird am Samstag auch Sebastian Rudy wegen einer Gelbsperre fehlen. "Da müssen wir kreativ werden", sagte Hoeneß.

In der Tabelle sind die Hoffenheimer, die neben den Bundesligaspielen gegen Borussia Dortmund und Union Berlin auch das Pokal-Achtelfinale gegen den SC Freiburg verloren hatten, nach der zwischenzeitlichen Eroberung eines Champions-League-Platzes auf Rang sieben abgerutscht. "Dass so was kommen kann, war mir klar", sagte Hoeneß: "Wichtig ist, wie man damit umgeht."