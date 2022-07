London (SID) - Shootingstar Carlos Alcaraz hat nach einem Kraftakt auf dem Centre Court den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale von Wimbledon verpasst. Der 19-jährige Spanier verlor am Sonntagabend das Duell mit dem ein Jahr älteren Italiener Jannik Sinner 1:6, 4:6, 7:6 (10:8), 3:6.

Gegen den Weltranglisten-13. geriet Alcaraz früh ins Hintertreffen. Nach nur 32 Minuten verlor der Aufsteiger der Tennisszene den ersten Satz, anschließend verteidigte sein Gegner ein frühes Break erfolgreich zur 2:0-Führung.

Im Tiebreak des dritten Durchgangs wehrte Alcaraz zwei Matchbälle ab und zwang den Italiener in Satz vier. Dort nutzte Sinner nach 3:35 Stunden Spielzeit seine sechste Siegchance.

In der dritten Runde hatte der an Position fünf gesetzte Alcaraz die deutsche Nummer eins Oscar Otte ( Köln) glatt in drei Sätzen bezwungen. Sinners Viertelfinalgegner wurde im Anschluss zwischen Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien) und dem niederländischen Außenseiter Tim van Rijthoven ermittelt.