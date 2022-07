Köln (SID) - Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) ist beim Rasenturnier im US-amerikanischen Newport in der ersten Runde ausgeschieden. Der 28-Jährige unterlag am Dienstag dem US-Amerikaner Christopher Eubanks mit 4:6, 5:7.

Damit steht in Peter Gojowczyk nur ein deutscher Spieler im Achtelfinale des Vorbereitungsturniers für die US Open, die ab Ende August in New York stattfinden. Der 32-Jährige hatte am Dienstag den Franzosen Ugo Humbert mit 7:5, 6:4 bezwungen.