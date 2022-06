Casper Ruud steht als erster Norweger im Finale eines Grand-Slam-Turniers und fordert Rafael Nadal in Paris heraus.

Paris (SID) - Casper Ruud steht als erster Norweger im Finale eines Grand-Slam-Turniers und fordert Rafael Nadal in Paris heraus. Der 23 Jahre alte Weltranglistenachte setzte sich am Sonntag im zweiten Halbfinale der French Open mit 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 gegen den Kroaten Marin Cilic durch und trifft am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) auf den Major-Rekordsieger aus Spanien.

Die Partie wurde zwischenzeitlich für mehr als zehn Minuten unterbrochen. Eine Umwelt-Aktivistin band sich während des dritten Satzes am Netz fest, ihr T-Shirt zeigte eine Botschaft.

Im ersten Halbfinale hatte der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev Ende des zweiten Satzes gegen Nadal aufgeben müssen, nachdem er schwer umgeknickt war.